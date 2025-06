Exposition Michel Henricot Place Saint Pierre Cuisery 5 juillet 2025 10:00

Exposition Michel Henricot Place Saint Pierre La Chapelle Saint- Pierre de Cuisery Cuisery Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-07-06 12:00:00

2025-07-05

2025-07-06

Cette exposition posthume donnera un aperçu du grand talent du peintre Michel Henricot (1936/1922). « Qualifié de surréaliste et de visionnaire par la critique Henricot ne s’est jamais revendiqué d’aucun de ces courants. Ce qui ne l’a pas empêché de recevoir les éloges d’André Breton, figure de proue du surréalisme. Il refusait d’être enfermé dans un cadre rappelle son ami Christian Duriez. « Pour moi tous les peintres ont des visions, si bien que je vois mal ce que visionnaire peut signifier. »

Il n’en reste pas moins que le peintre était convaincu de l’existence d’autres univers et que nous pouvons voir à travers son œuvre un passeur entre le monde réel et ces autres mondes, restitués avec une extrême minutie et une facture très classique. Son œuvre est une incursion dans le royaume des morts , dans les ténèbres de sa propre psyché, dans les grands mythes fondateurs des cultures qui l’ont nourri »

Extrait de « Michel Henricot peintre somnambule » de Claire Maupas .

Place Saint Pierre La Chapelle Saint- Pierre de Cuisery

Place Saint Pierre La Chapelle Saint- Pierre de Cuisery
Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

