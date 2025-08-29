Exposition Michel Kolsek et Séverine Najean Atelier Legault Place de la République Ombrée d’Anjou

Exposition proposée à l’atelier Legault de Pouancé, du Samedi 2 Août au Dimanche 21 Septembre 2025.

Michel KOLSEK, artiste peintre de Durtal présentera ses aquarelles sur le thème de la nature et des moulins.

Séverine NAJEAN habillera le centre de la galerie de ses sculptures aux silhouettes féminines

Vernissage le Vendredi 1er Août à 18h30.

Exposition du Samedi 2 Août au Dimanche 21 Septembre 2025.

Jeudi et vendredi de 9h à 13h et samedi de 9h à 12h30 .

Place de la République Atelier Legault Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 90 62 atelier.legault@ombreedanjou.fr

English :

Exhibition at Atelier Legault, Pouancé, from Saturday August 2nd to Sunday September 21st 2025.

German :

Ausstellung im Atelier Legault in Pouancé von Samstag, dem 2. August, bis Sonntag, dem 21. September 2025.

Italiano :

Mostra presso lo studio Legault di Pouancé, da sabato 2 agosto a domenica 21 settembre 2025.

Espanol :

Exposición en el estudio Legault de Pouancé, del sábado 2 de agosto al domingo 21 de septiembre de 2025.

