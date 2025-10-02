Exposition Michel Le Cadre Galerie Rives de Loire Logis Renaissance Ancenis-Saint-Géréon

Exposition Michel Le Cadre Galerie Rives de Loire Logis Renaissance Ancenis-Saint-Géréon jeudi 2 octobre 2025.

Exposition Michel Le Cadre Galerie Rives de Loire

Logis Renaissance Galerie Rives de Loire Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 15:00:00

fin : 2025-10-12 19:00:00

Date(s) :

2025-10-02

Venez découvrir l’exposition de Michel Le Cadre sur le thème « Passeur d’art » à la Galerie Rives de Loire.

Du mardi au dimanche de 15h à 18h.

Entrée libre. .

Logis Renaissance Galerie Rives de Loire Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 06 96 contact@pari-asso.fr

English :

Come and discover Michel Le Cadre’s exhibition « Passeur d’art » at Galerie Rives de Loire.

German :

Entdecken Sie die Ausstellung von Michel Le Cadre zum Thema « Passeur d’art » in der Galerie Rives de Loire.

Italiano :

Venite a scoprire la mostra « Passeur d’art » di Michel Le Cadre alla Galerie Rives de Loire.

Espanol :

Venga a descubrir la exposición de Michel Le Cadre « Passeur d’art » en la Galerie Rives de Loire.

L’événement Exposition Michel Le Cadre Galerie Rives de Loire Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-09-25 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis