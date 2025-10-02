Exposition Michel Le Cadre Galerie Rives de Loire Logis Renaissance Ancenis-Saint-Géréon
Exposition Michel Le Cadre Galerie Rives de Loire Logis Renaissance Ancenis-Saint-Géréon jeudi 2 octobre 2025.
Début : 2025-10-02 15:00:00
fin : 2025-10-12 19:00:00
2025-10-02
Venez découvrir l’exposition de Michel Le Cadre sur le thème « Passeur d’art » à la Galerie Rives de Loire.
Du mardi au dimanche de 15h à 18h.
Entrée libre. .
Logis Renaissance Galerie Rives de Loire Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 06 96 contact@pari-asso.fr
English :
Come and discover Michel Le Cadre’s exhibition « Passeur d’art » at Galerie Rives de Loire.
German :
Entdecken Sie die Ausstellung von Michel Le Cadre zum Thema « Passeur d’art » in der Galerie Rives de Loire.
Italiano :
Venite a scoprire la mostra « Passeur d’art » di Michel Le Cadre alla Galerie Rives de Loire.
Espanol :
Venga a descubrir la exposición de Michel Le Cadre « Passeur d’art » en la Galerie Rives de Loire.
