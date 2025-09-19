Exposition Michel Vaillant et le Circuit des Remparts une belle histoire ! Rue Corneille Angoulême

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Début : Lundi 2025-09-19

fin : 2025-10-05

Michel Vaillant le célèbre pilote automobile, héros de bande dessinée, ne pouvait qu’apprécier le Circuit des Remparts. De l’affiche de l’édition de 1987 à celle de cette année 2025, c’est cette belle histoire visuelle que vous allez découvrir…

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 mediation__musee@mairie-angouleme.fr

English :

Michel Vaillant, the famous racing driver and comic book hero, could not help but appreciate the Circuit des Remparts. From the poster for the 1987 edition to the one for this year’s 2025 edition, this is the visual story you’re about to discover…

German :

Michel Vaillant, der berühmte Autorennfahrer und Comic-Held, musste den Circuit des Remparts einfach mögen. Vom Plakat der Ausgabe von 1987 bis zum Plakat des Jahres 2025 werden Sie diese schöne visuelle Geschichte entdecken…

Italiano :

Michel Vaillant, il famoso pilota ed eroe dei fumetti, non poteva non apprezzare il Circuit des Remparts. Dal poster dell’edizione del 1987 a quello dell’edizione 2025 di quest’anno, state per scoprire questa meravigliosa storia visiva…

Espanol :

Michel Vaillant, el famoso piloto de carreras y héroe de cómic, no podía dejar de apreciar el Circuit des Remparts. Desde el cartel de la edición de 1987 hasta el de la edición de este año 2025, está a punto de descubrir esta maravillosa historia visual…

