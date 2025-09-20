Exposition « Michel Vaillant et le Circuit des Remparts : une belle histoire ! » Musée d’Angoulême Angoulême

Exposition « Michel Vaillant et le Circuit des Remparts : une belle histoire ! » 20 et 21 septembre Musée d’Angoulême Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:45:00 – 2025-09-21T18:00:00

Michel Vaillant le célèbre pilote automobile, héros de bande dessinée, ne pouvait qu’apprécier le Circuit des Remparts. De l’affiche de l’édition de 1987 à celle de cette année 2025, c’est cette belle histoire visuelle que vous allez découvrir…

Musée d’Angoulême Rue Corneille, square Girard II, 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 95 79 88 http://www.musee-angouleme.fr https://www.facebook.com/angoulememusee?fref=ts;https://twitter.com/musee_angouleme Le musée d’Angoulême, installé dans l’ancien évêché d’Angoulême (XIIe-XXIe siècles), a été rénové entre 2005 et 2008. Il abrite des collections géologiques, paléontologiques et archéologiques de premier plan, des collections extra-européennes (Afrique, Océanie) particulièrement intéressantes et un fonds Beaux-Arts, qui sont exceptionnellement en libre accès pour les Journées européennes du patrimoine.

