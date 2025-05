EXPOSITION MICKAEL BRANA – Saint-Génis-des-Fontaines, 3 juin 2025 09:30, Saint-Génis-des-Fontaines.

Pyrénées-Orientales

EXPOSITION MICKAEL BRANA 13 Rue Clemenceau Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-03 09:30:00

fin : 2025-06-28 12:00:00

Date(s) :

2025-06-03

Il expose depuis 2009, en Espagne, France, Taiwan …

.

13 Rue Clemenceau

Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 84 33 mairie.stgenis.serviceculturel@wanadoo.fr

English :

Since 2009, he has exhibited in Spain, France, Taiwan?

German :

Er stellt seit 2009 aus, in Spanien, Frankreich, Taiwan?

Italiano :

Dal 2009 ha esposto in Spagna, Francia, Taiwan?

Espanol :

Desde 2009, ha expuesto en España, Francia, Taiwán?

L’événement EXPOSITION MICKAEL BRANA Saint-Génis-des-Fontaines a été mis à jour le 2025-05-21 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE