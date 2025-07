Exposition Micro-folies à Rentilly Bussy-Saint-Martin

Exposition Micro-folies à Rentilly Bussy-Saint-Martin mercredi 16 juillet 2025.

Exposition Micro-folies à Rentilly

1 rue de l'Étang Bussy-Saint-Martin Seine-et-Marne

Début : Samedi 2025-07-16

fin : 2025-08-31

2025-07-16

Alors que l’exposition Histoire(s) de château(x) va fermer ses portes, le château de Rentilly, musée intercommunal, continue de vous accueillir tout l’été au second étage et vous invite à découvrir sa Micro Folie, musée numérique nomade.

1 rue de l’Étang Bussy-Saint-Martin 77600 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 60 35 46 72

English :

While the exhibition Histoire(s) de château(x) is about to close its doors, the Château de Rentilly, musée intercommunal, continues to welcome you all summer long on the second floor and invites you to discover its Micro Folie, a nomadic digital museum.

German :

Während die Ausstellung Histoire(s) de château(x) ihre Pforten schließt, empfängt Sie das Château de Rentilly, ein gemeindeübergreifendes Museum, weiterhin den ganzen Sommer über im zweiten Stock und lädt Sie ein, seine Micro Folie, ein digitales Museum für unterwegs, zu entdecken.

Italiano :

Mentre la mostra Histoire(s) de château(s) sta per chiudere i battenti, il Château de Rentilly, museo intercomunale, continuerà ad accogliervi al secondo piano per tutta l’estate e vi invita a scoprire il suo Micro Folie, un museo digitale nomade.

Espanol :

Mientras la exposición Histoire(s) de château(s) está a punto de cerrar sus puertas, el Château de Rentilly, museo intercomunal, seguirá acogiéndole en la segunda planta durante todo el verano y le invita a descubrir su Micro Folie, un museo digital nómada.

