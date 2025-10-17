Exposition Migrations et Climat au Palais de la Porte Dorée Palais de la Porte Dorée Paris
Palais de la Porte Dorée 293 avenue Daumesnil Paris Paris
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif réduit
Début : Lundi 2025-10-17
fin : 2025-04-05
Pour la première fois, le Palais de la Porte Dorée déploie dans l’ensemble de ses espaces, Musée et Aquarium, une exposition monde Migrations & Climat.
Palais de la Porte Dorée 293 avenue Daumesnil Paris 75012 Paris Île-de-France +33 1 53 59 58 60
For the first time, the Palais de la Porte Dorée is staging a world exhibition, Migrations & Climat, in all its Museum and Aquarium spaces.
Zum ersten Mal zeigt der Palais de la Porte Dorée in allen seinen Räumen, Museum und Aquarium, eine Weltausstellung: Migration & Klima.
Per la prima volta, il Palais de la Porte Dorée allestisce un’esposizione mondiale, Migrazioni e Clima, che attraversa le aree del Museo e dell’Acquario.
Por primera vez, el Palais de la Porte Dorée presenta una exposición mundial, Migraciones y Clima, en sus espacios Museo y Acuario.
