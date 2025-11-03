Exposition Mijo Van Den Broucke Place des Salines, 1er étage La Baule-Escoublac

Exposition Mijo Van Den Broucke Place des Salines, 1er étage La Baule-Escoublac lundi 3 novembre 2025.

Exposition Mijo Van Den Broucke

Place des Salines, 1er étage MJC La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-03

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-03 2025-11-04 2025-11-05 2025-11-06 2025-11-07 2025-11-10 2025-11-11 2025-11-12 2025-11-13 2025-11-14 2025-11-17 2025-11-18 2025-11-19 2025-11-20 2025-11-21 2025-11-24 2025-11-25 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28

Mijo VAN DEN BROUCKE (artiste peintre) exposera Entre les lignes… la fête d au sein de la MJC La Baule (hall du 1er étage).

Vernissage le vendredi 7 novembre à 18h00. .

Place des Salines, 1er étage MJC La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15 contact@mjclabaule.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Mijo Van Den Broucke La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2025-10-10 par ADT44