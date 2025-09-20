Exposition Militaria WW2 Merten
Exposition Militaria WW2 Merten samedi 20 septembre 2025.
Exposition Militaria WW2
place du château Merten Moselle
Pour les Journées du Patrimoine, les cercles d’histoire de Merten et Creutzwald vous proposent une exposition sur la 2nde Guerre Mondiale.
Découvrez du matériel militaire, médical, radio, uniformes et armements. Mais aussi des archives et des photos.Tout public
place du château Merten 57550 Moselle Grand Est +33 3 87 29 31 00
English :
For the Heritage Days, the Merten and Creutzwald history circles are presenting an exhibition on the Second World War.
Discover military, medical and radio equipment, uniforms and weapons. Archives and photos are also on display.
German :
Anlässlich der Tage des offenen Denkmals bieten Ihnen die Geschichtszirkel von Merten und Creutzwald eine Ausstellung über den Zweiten Weltkrieg an.
Entdecken Sie militärisches und medizinisches Material, Funkgeräte, Uniformen und Waffen. Aber auch Archive und Fotos.
Italiano :
In occasione delle Giornate del Patrimonio, i circoli storici di Merten e Creutzwald allestiscono una mostra sulla Seconda Guerra Mondiale.
Scoprite le attrezzature militari, mediche e radio, le uniformi e le armi. Ci sono anche archivi e foto.
Espanol :
Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, los círculos de historia de Merten y Creutzwald organizan una exposición sobre la Segunda Guerra Mundial.
Descubra equipos militares, médicos y de radio, uniformes y armas. También hay archivos y fotos.
