Exposition Mille et une façons d’habiter la Médiathèque par Hernán Ameijeiras

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 16:00:00

fin : 2026-05-15 19:00:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-24

La médiathèque de Roubaix est un lieu de vie. Au-delà des livres, des films, des disques et des documents très variés, La Grand-Plage est un espace qui invite toutes et tous, sans distinction, à l’habiter et à en profiter de multiples manières, dans un environnement culturel.

Partant de cette idée, le photographe Hernán Ameijeiras lui aussi utilisateur et amoureux de la Médiathèque depuis des années a arpenté ses étages pendant des mois. Son objectif révéler et montrer comment le public s’en empare pour jouer, travailler, s’amuser, s’émouvoir, manger, partager, discuter, apprendre, rire, et aussi comment ses agents mettent tout en oeuvre pour que cela soit possible.

Le résultat est une exposition qui témoigne de la richesse de la médiathèque de Roubaix en tant qu’espace de vie, à découvrir

le vendredi 15 de 16h à 19h

le samedi 16 de 14h à 19h

le dimanche 17 de 14h à 18h

**Dans le cadre de la Nuit des Arts **

le vendredi 22 de 14h à 19h

le samedi 23 de 14h à 22h

le dimanche 24 de 14h à 18h

La médiathèque de Roubaix est un lieu de vie. Au-delà des livres, des films, des disques et des documents très variés, La Grand-Plage est un espace qui invite toutes et tous, sans distinction, à l’habiter et à en profiter de multiples manières, dans un environnement culturel.

Partant de cette idée, le photographe Hernán Ameijeiras lui aussi utilisateur et amoureux de la Médiathèque depuis des années a arpenté ses étages pendant des mois. Son objectif révéler et montrer comment le public s’en empare pour jouer, travailler, s’amuser, s’émouvoir, manger, partager, discuter, apprendre, rire, et aussi comment ses agents mettent tout en oeuvre pour que cela soit possible.

Le résultat est une exposition qui témoigne de la richesse de la médiathèque de Roubaix en tant qu’espace de vie, à découvrir

le vendredi 15 de 16h à 19h

le samedi 16 de 14h à 19h

le dimanche 17 de 14h à 18h

**Dans le cadre de la Nuit des Arts **

le vendredi 22 de 14h à 19h

le samedi 23 de 14h à 22h

le dimanche 24 de 14h à 18h .

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 00 mmeunier@ville-roubaix.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Roubaix multimedia library is a place for living. In addition to books, films, records and a wide range of other documents, La Grand-Plage is a space that invites everyone, without distinction, to live and enjoy it in a variety of ways, in a cultural environment.

With this in mind, photographer Hernán Ameijeiras himself a long-time user and lover of the Médiathèque spent months surveying its floors. His objective: to reveal and show how the public uses it to play, work, have fun, be moved, eat, share, discuss, learn and laugh, and also how its staff do everything possible to make this possible.

The result is an exhibition that testifies to the richness of the Roubaix media library as a living space:

friday 15: 4pm to 7pm

saturday 16th: 2pm to 7pm

sunday 17: 2pm to 6pm

**As part of Nuit des Arts:**

friday 22nd: 2pm to 7pm

saturday 23rd: 2pm to 10pm

sunday 24: 2pm to 6pm

L’événement Exposition Mille et une façons d’habiter la Médiathèque par Hernán Ameijeiras Roubaix a été mis à jour le 2026-03-20 par Hauts-de-France Tourisme