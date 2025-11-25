EXPOSITION, MINI MONDES À CONSTRUIRE

10 Avenue de la Moutte Castelnau-le-Lez Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-11-25

Plongez dans l’univers de la construction miniature LEGO®, maquettes, modélisme, scènes pop culture (Star Wars, Harry Potter), villes imaginaires et paysages miniatures.

L’exposition Mini Mondes à construire se déroule du 25/11 au 11/12 à la MJC André Malraux de Castelnau-le-Lez.

Plongez dans l’univers de la construction miniature LEGO®, maquettes, modélisme, scènes pop culture (Star Wars, Harry Potter), villes imaginaires et paysages miniatures.

► Ateliers de construction en briques et initiation au modélisme pour petits et grands (dès 6 ans).

► Espace LEGO® DUPLO® pour les 3-6 ans.

► Ouvert du lun. au ven. 9h-12h 14h-19h

► En partenariat avec La Maison Brique & l’Association des Maquettistes du Montpelliérain .

10 Avenue de la Moutte Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie +33 4 67 02 99 40 contact@mjc-castelnau.fr

English :

Dive into the world of miniature construction: LEGO®, models, model making, pop culture scenes (Star Wars, Harry Potter), imaginary cities and miniature landscapes.

German :

Tauchen Sie ein in die Welt des Miniaturbaus: LEGO®, Modelle, Modellbau, Szenen aus der Popkultur (Star Wars, Harry Potter), imaginäre Städte und Miniaturlandschaften.

Italiano :

Tuffatevi nel mondo delle costruzioni in miniatura: LEGO®, modellini, modellismo, scene della cultura pop (Star Wars, Harry Potter), città immaginarie e paesaggi in miniatura.

Espanol :

Sumérgete en el mundo de la construcción en miniatura: LEGO®, maquetas, modelismo, escenas de la cultura pop (Star Wars, Harry Potter), ciudades imaginarias y paisajes en miniatura.

L’événement EXPOSITION, MINI MONDES À CONSTRUIRE Castelnau-le-Lez a été mis à jour le 2025-11-20 par 34 OT MONTPELLIER