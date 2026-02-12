Exposition Miniatures Agricoles Polincove

Exposition Miniatures Agricoles Polincove dimanche 12 avril 2026.

Exposition Miniatures Agricoles

rue de Gravelines Polincove Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Exposition et vente de miniatures agricoles
Exposition de tracteurs anciens
Produits régionaux
Buvette et restauration sur place   .

rue de Gravelines Polincove 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 73 54 72 87  miniaturesagricolepassion@gmail.com

English :

