Exposition Miniatures Agricoles Polincove

Exposition Miniatures Agricoles
rue de Gravelines Polincove Pas-de-Calais
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Exposition et vente de miniatures agricoles
Exposition de tracteurs anciens
Produits régionaux
Buvette et restauration sur place .
rue de Gravelines Polincove 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 73 54 72 87 miniaturesagricolepassion@gmail.com
English :
