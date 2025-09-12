Exposition Miniatures, détails et fragments Salle de la Pomme, abbaye de Beauport Paimpol

Exposition Miniatures, détails et fragments

Salle de la Pomme, abbaye de Beauport Rue de Beauport Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-12 10:30:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-12

On ne sait où donner de la tête! Il y en a de partout!! Ouvrez grand vos yeux ou sortez vos loupes et plongez dans l’univers du tout petit, du détail insolite et du fragment éparpillé aux quatre vents de l’imaginaire… Exposition annuelle des élèves de l’atelier d’arts plastiques de Paimpol de Marina Eminente. .

Salle de la Pomme, abbaye de Beauport Rue de Beauport Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 74 91 48 72

