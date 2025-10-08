Exposition « Minimal » Bourse de Commerce — Pinault Collection Paris

Exposition « Minimal » Bourse de Commerce — Pinault Collection Paris mercredi 8 octobre 2025.

L’exposition « Minimal » explore l’évolution globale et internationale de ce mouvement qui, depuis le début des années 1960, a radicalement reconsidéré le statut de l’œuvre d’art.

Caractérisée par une économie de moyens, une esthétique épurée et une reconsidération de l’emplacement de l’œuvre par rapport au spectateur, toute une génération d’artistes, dans le monde entier, initie cette approche invitant à l’interaction corporelle. Ainsi naît le «minimal», cette forme d’art qui cherchait à s’adresser directement au spectateur par la présentation de matériaux et de formes universelles, sans passer par l’imitation, le symbole ou la narration. Ces artistes s’emparent alors de matériaux naturels ou artificiels—souvent les plus simples et les plus disponibles—pour créer des situations où le corps du visiteur est directement sollicité, attirant également l’attention sur le lieu même de l’exposition. L’œuvre ne se situe plus tant au niveau de son contenu que dans l’expérience réelle qu’elle propose.

À travers sept sections thématiques—Lumière, Mono-ha, Équilibre, Surface, Grille, Monochrome, Matérialisme—, l’exposition « Minimal » retrace la diversité de ce mouvement, en explorant ses dimensions nord-américaines (Agnes Martin, Dan Flavin, Robert Ryman…), sud-américaines (Lygia Pape), asiatiques (Lee Ufan, Nobuo Sekine, Kishio Suga…), moyen-orientales (Rasheed Araeen) et européennes (Gunther Uecker, François Morellet…), à partir d’un ensemble d’œuvres exceptionnel issues de la Collection Pinault, et des prêts de la Dia Art Foundation ainsi que d’autres collections privées et publiques.

Du mercredi 08 octobre 2025 au lundi 19 janvier 2026 :

vendredi

de 11h00 à 21h00

lundi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

payant

De 0 à 15 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Bourse de Commerce — Pinault Collection Bourse de Commerce — Pinault Collection 75001 Paris

https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/minimal +33155046060 https://www.facebook.com/boursedecommerce https://www.facebook.com/boursedecommerce https://www.instagram.com/boursedecommerce/