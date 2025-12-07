Exposition Mirage Centre d’art image/imatge Orthez

Exposition Mirage

Centre d'art image/imatge 3 rue de Billère Orthez Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-12-07

fin : 2026-02-07

2025-12-07

Accompagnées par une communauté de sourcier·es et de passeur·euses de feu, le duo Y constitué de Julie Laymond et Ilazki de Portuondo ont parcouru la région — de Strasbourg à Meisenthal — en considérant les différentes strates (géologiques, historiques, énergétiques et symboliques) qui font d’un lieu un espace de pèlerinage, de dévotion ou de soin miraculeux. Elles explorent la relation entre l’art contemporain et les pratiques séculaires de magie pour imaginer et donner forme à des récits occultés de l’histoire écrite. .

Centre d’art image/imatge 3 rue de Billère Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 41 12

