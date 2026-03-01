Exposition Miroir Brienne-le-Château

Exposition Miroir

1 rue Emile Zola Brienne-le-Château Aube

Début : 2026-03-17 10:00:00

fin : 2026-05-31 12:30:00

2026-03-17

L’exposition Miroir de Jocelyne Hermann Salley est à l’Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne !

Venez découvrir ses œuvres d’abstraction lyrique.

Après avoir suivi des cours de dessin aux Beaux-Arts à Troyes, Jocelyne Hermann Salley commence à peindre en 1990. D’abord figuratif, son art devient abstrait, lui permettant de transmettre ses envies, ses vibrations, ses émotions.

“Peindre et créer est une nécessité pour moi , c’est mon ecriture , celle de mes émotions, de mes passions.

Une reponse à la vie , lui donner SENS. Une attente intérieure qui s exprime sur la toile.

C est un pont vers l’autre et un fabuleux moyen de communication et d’échanges.”

+33 3 25 92 82 41 accueil@grandslacsdechampagne.fr

