Du 24 mai au 27 juillet, vivez un voyage dans le temps et en Vallée de Seine pour célébrer les 200 ans de Port-Jérôme-sur-Seine.

Photographies anciennes, œuvres d’art prestigieuses (dont un tableau d’Eugène Boudin), artistes contemporains de la région… Une plongée entre Rouen et le Havre, au fil des boucles de la Seine.

Notre-Dame-de-Gravenchon Galerie du Parc

Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 39 03 88

English : Exposition Mise en Seine

From May 24 to July 27, take a journey through time and the Seine Valley to celebrate 200 years of Port-Jérôme-sur-Seine.

Vintage photographs, prestigious works of art (including a painting by Eugène Boudin), contemporary artists from the region? A plunge between Rouen and Le Havre, along the loops of the Seine.

German :

Vom 24. Mai bis zum 27. Juli können Sie eine Reise durch die Zeit und das Seine-Tal unternehmen, um das 200-jährige Jubiläum von Port-Jérôme-sur-Seine zu feiern.

Alte Fotografien, wertvolle Kunstwerke (darunter ein Gemälde von Eugène Boudin), zeitgenössische Künstler aus der Region? Eine Reise zwischen Rouen und Le Havre, entlang der Seine-Schleifen.

Italiano :

Dal 24 maggio al 27 luglio, un viaggio nel tempo e nella valle della Senna per celebrare i 200 anni di Port-Jérôme-sur-Seine.

Vecchie fotografie, prestigiose opere d’arte (tra cui un dipinto di Eugène Boudin), artisti contemporanei della regione? Un tuffo tra Rouen e Le Havre, lungo le anse della Senna.

Espanol :

Del 24 de mayo al 27 de julio, viaje a través del tiempo y del valle del Sena para celebrar los 200 años de Port-Jérôme-sur-Seine.

Fotografías de época, prestigiosas obras de arte (entre ellas, un cuadro de Eugène Boudin), artistas contemporáneos de la región.. Una zambullida entre Rouen y Le Havre, a lo largo de los meandros del Sena.

