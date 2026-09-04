Exposition : Mission Océan La Haye du Puits La Haye

Informations pratiques

La Haye

Exposition : Mission Océan

La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-05

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-05

Une exposition accessible aux plus jeunes pour découvrir la biodiversité marine et océanique et les effets de la pollution plastique. Elle brosse le portrait de plusieurs animaux marins mais aussi celui des déchets les plus fréquemment retrouvés dans les océans. L’exposition permet de répondre à de nombreuses questions sur les gestes à mettre en place pour lutter contre ce problème et les solutions à envisager pour réduire, recycler et revaloriser nos déchets.

En partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Manche dans le cadre du projet sur la transition écologique. .

La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr

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English : Exposition : Mission Océan

L’événement Exposition : Mission Océan La Haye a été mis à jour le 2026-09-04 par Côte Ouest Centre Manche