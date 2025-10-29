Exposition : « Mission Océan » Médiathèque de Ver-sur-Mer Ver-sur-Mer

Exposition : « Mission Océan » Médiathèque de Ver-sur-Mer Ver-sur-Mer mercredi 29 octobre 2025.

Exposition : « Mission Océan » 29 octobre – 12 novembre Médiathèque de Ver-sur-Mer Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-29T14:00 – 2025-10-29T17:30

Fin : 2025-11-12T14:00 – 2025-11-12T17:30

Viens découvrir la biodiversité marine et océanique et les effets de la pollution plastique sur ces milieux naturels. De nombreux jeux te permettront d’explorer les océans et de découvrir comment les protéger.

Médiathèque de Ver-sur-Mer 2, place Amiral Byrd 14114 Ver-sur-Mer Ver-sur-Mer 14114 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque.versurmer@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 31 22 58 58 »}]

Exposition autour de la biodiversité marine proposée dans le cadre d’Imaginons demain.