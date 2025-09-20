Exposition : « Mister Tad – Artefacts » Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La tombe de la princesse de Reinheim accueille une exposition d’art contemporain. Quelles traces de notre civilisation actuelle les êtres humains retrouveront-ils dans 10 000 ans ?

C’est la question que s’est posée l’artiste sarrois Thorsten Diehl, alias Mister Tad, lors de la création de ses œuvres. L’exposition interroge, à l’instar des archéologues, la manière dont les objets de notre quotidien perdront peu à peu leur contexte et raconteront une autre histoire dans le futur.

Mister Tad crée des œuvres à partir d’objets ordinaires — robinets, perceuses ou restes d’électronique — qui deviennent les « fossiles » de notre époque. Des plaques de cuivre indiquent les coordonnées, l’époque et le lieu de la découverte.

Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim 1 Rue Robert Schuman, 57200 Bliesbruck Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est 03 87 35 02 20 https://www.archeo57.com https://www.mosl.fr/fr/fiche-sit/sites-passionnement-moselle/f947000844_parc-archeologique-europeen-de-bliesbruck-reinheim;https://www.facebook.com/ParcarcheologiqueeuropeendeBliesbruckReinheim Aménagé dans la vallée de la Blies, le Parc archéologique européen de Bliesbruck–Reinheim, à cheval sur la frontière franco-allemande, fait découvrir la civilisation gallo-romaine, du Ve siècle avant J.-C. au Ve siècle après J.-C. Bliesbruck a vu renaître les vestiges d’une petite ville gallo-romaine, avec ses thermes publics présentés dans un pavillon muséal, ses quartiers artisanaux et commerciaux, ainsi que sa zone expérimentale : boulangerie, poterie, potager. Reinheim offre aux yeux du public une vaste villa gallo-romaine et une reconstitution muséographique de la tombe de la princesse de Reinheim.

© Thorsten Diehl