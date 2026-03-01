Exposition Mitsuo Shiraishi Mémoires enfouies Ribeauvillé
Exposition Mitsuo Shiraishi Mémoires enfouies Ribeauvillé samedi 28 mars 2026.
Exposition Mitsuo Shiraishi Mémoires enfouies
2 Route de Colmar Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-28 14:30:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Mémoires enfouies de Mitsuo Shiraishi, une exposition à ne pas manquer à la cave coopérative de Ribeauvillé !
Venez apprécier l’exposition du peintre et graveur japonais, Mitsuo Shiraishi à l’occasion de cette exposition. Retrouvez ses Mémoires enfouies au sein de la cave coopérative de Ribeauvillé. .
2 Route de Colmar Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 20 35 veronique.spitz@cave-ribeauville.com
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English :
Mémoires enfouies by Mitsuo Shiraishi, an exhibition not to be missed at Ribeauvillé’s Cave Cooperative!
L’événement Exposition Mitsuo Shiraishi Mémoires enfouies Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr