Exposition Mitsuo Shiraishi Mémoires enfouies

2 Route de Colmar Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Mémoires enfouies de Mitsuo Shiraishi, une exposition à ne pas manquer à la cave coopérative de Ribeauvillé !

Venez apprécier l’exposition du peintre et graveur japonais, Mitsuo Shiraishi à l’occasion de cette exposition. Retrouvez ses Mémoires enfouies au sein de la cave coopérative de Ribeauvillé. .

2 Route de Colmar Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 20 35 veronique.spitz@cave-ribeauville.com

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English :

Mémoires enfouies by Mitsuo Shiraishi, an exhibition not to be missed at Ribeauvillé’s Cave Cooperative!

L’événement Exposition Mitsuo Shiraishi Mémoires enfouies Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr