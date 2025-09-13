Exposition Mobilier en pierre de la Vallée d’Ossau Festival Pierre et Arts Place de l’Hôtel de Ville Arudy

Exposition Mobilier en pierre de la Vallée d’Ossau Festival Pierre et Arts Place de l’Hôtel de Ville Arudy samedi 13 septembre 2025.

Exposition Mobilier en pierre de la Vallée d’Ossau Festival Pierre et Arts

Place de l’Hôtel de Ville Arudy Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-13

Exposition visible dans les rues tout au long du festival de mobilier public et privé; composée de 15 grands panneaux.

Retrouvez également les expositions à la Mairie sur les horaires d’ouverture précisées dans le programme.

– Histoire du travail de la pierre d’Arudy

– Les richesses des Pyrénées Béarnaises, par le Pays d’Art et Histoire Pyrénées Béarnaises

– Arudy Les arts dans la rue, photos de peintures et sculptures .

Place de l’Hôtel de Ville Arudy Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 34 07 50 pyrene.64260@laposte.net

English : Exposition Mobilier en pierre de la Vallée d’Ossau Festival Pierre et Arts

German : Exposition Mobilier en pierre de la Vallée d’Ossau Festival Pierre et Arts

Italiano :

Espanol : Exposition Mobilier en pierre de la Vallée d’Ossau Festival Pierre et Arts

L’événement Exposition Mobilier en pierre de la Vallée d’Ossau Festival Pierre et Arts Arudy a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées