Exposition mobilier Vitra – Collection Jean Prouvé Le Potager du Dauphin Meudon

Exposition mobilier Vitra – Collection Jean Prouvé 19 – 21 septembre Le Potager du Dauphin Hauts-de-Seine

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:30:00 – 2025-09-19T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

A l’occasion de l’attribution du label Architecture contemporaine remarquable aux maisons Prouvé de la Cité Sans Souci par le Ministère de la Culture, le Potager du Dauphin met à l’honneur Jean Prouvé et les maisons Prouvé de Meudon.

Vitra & Prouvé

Une chaise de Jean Prouvé marque le début d’une relation longue et fructueuse entre le designer français et le fabricant de mobilier Vitra. Vingt ans plus tard, la collaboration avec les héritiers de Prouvé demeure tout aussi vivante : en effet, Vitra a mis à jour la collection en y introduisant de nouvelles couleurs ainsi qu’un certain nombre de nouveaux modèles peu connus.

Une immersion dans le design de Prouvé : salon, coin télévision, terrasse, coin bureau : la collection Prouvé par Vitra, meubles devenus icôniques du design ou moins connus, habilleront le salon d’honneur de l’Hôtel des métiers d’art pendant ces journées exceptionnelles.

Poursuivez votre découverte autour des maisons de Meudon Jean Prouvé dans la chapelle Saint-Georges du Potager du Dauphin, exceptionnellement ouverte avec une exposition de photographies d’Emanuele Piccardo « La cité Sans Souci ». Et profitez des nombreuses animations, rencontres et visites au Potager du Dauphin.

En partenariat avec Vitra.

Le Potager du Dauphin 15 rue Porto-riche 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.artisansdartmeudon.fr https://www.artisansdartmeudon.fr/ Parc du Potager du Dauphin à Meudon et son voisinage.

Le parc du potager du Dauphin abrite l’hôtel des métiers d’art de Meudon. Une douzaine d’artisans d’art y exercent un savoir-faire d’excellence. Ils ouvrent leurs portes au public exceptionnellement lors des JEP.

Vitra – Collection Jean Prouvé