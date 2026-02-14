Exposition – Mobilis in mobile – Frederic Le Junter, Manival, Philippe Le Gall, Centre d’Arts Plastiques et Visuels, Lille

Exposition – Mobilis in mobile – Frederic Le Junter, Manival, Philippe Le Gall 12 mars – 11 avril Centre d’Arts Plastiques et Visuels Nord

Mobilis in mobile explore la création à partir du réemploi de matériaux et du détournement d’objets par le travail de trois artistes de la région, Frédéric Le Junter, Manival et Philippe Le Gall. Tous les trois explorent des formes inspirées de machines ou de mobiles sculpturaux. Ces objets s’activent, électriquement ou manuellement, pour révéler leurs mouvements parfois sensibles, d’autres fois absurdes ou sensuels.

– Vernissage le jeudi 12 mars à 18h30

– Exposition visible du 12 mars au 11 avril, du mercredi au vendredi : 14h30-18h30 et les samedis 14h-18h

– Visite de groupe et médiation personnalisée sur réservation au 03 20 54 71 84 ou à plimoges@mairie-lille.fr

– 4 rue des Sarrazins (métro Gambetta)

– Tél. 03 20 54 71 84 Mail. secretariatcapv@mairie-lille.fr

