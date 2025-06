Exposition modelages par Terres et Feu Place de l’Hôtel de ville Saint-Calais 1 juillet 2025 15:00

Sarthe

Exposition modelages par Terres et Feu Place de l'Hôtel de ville Centre Culturel Saint-Calais Sarthe

Début : 2025-07-01 15:00:00

fin : 2025-09-27

2025-07-01

Modelages réalisés lors des ateliers de la Maladrerie par l’association Terres et Feu.

Découvrez des modelages réalisés lors des ateliers de la Maladrerie par l'association Terres et Feu.

Place de l’Hôtel de ville Centre Culturel

Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire

English :

Models made during workshops at La Maladrerie by the Terres et Feu association.

German :

Modellierungen, die während der Workshops in der Maladrerie von der Vereinigung Terres et Feu hergestellt wurden.

Italiano :

Modelli realizzati durante i laboratori de La Maladrerie dall'associazione Terres et Feu.

Espanol :

Maquetas realizadas durante los talleres de La Maladrerie por la asociación Terres et Feu.

