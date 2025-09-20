Exposition : « Modèles d’architecture » Archives municipales Toulouse

Exposition : « Modèles d’architecture » Archives municipales Toulouse samedi 20 septembre 2025.

Exposition : « Modèles d’architecture » 20 et 21 septembre Archives municipales Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition : Maquettes et histoire des bâtiments toulousains

Découvrez une sélection de maquettes de bâtiments et ouvrages d’art emblématiques de Toulouse : Stadium, Théâtre de la Cité, Palais des Sports, Zénith, pont Saint-Pierre… ainsi que des documents liés à ces édifices.

En parallèle, cinq panneaux retraceront l’histoire des différents bâtiments ayant accueilli les Archives depuis le XVIᵉ siècle.

Archives municipales 2 Rue des Archives, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie +33536252380 http://www.archives.toulouse.fr Les Archives municipales de Toulouse sont installées depuis 1996 dans l’ancien réservoir d’eau de Périole, dans le quartier du faubourg Bonnefoy.

Les Archives possèdent actuellement environ 17 000 mètres linéaires de documents, du XIIIe siècle à nos jours, provenant en majorité des services municipaux, complétés par les dons, dépôts ou achats d’archives privées (entreprises, associations ou particuliers). Transports : Métro : ligne A – arrêt Roseraie. Bus : Linéo 9, ligne 39 – arrêt Sainte-Hélène, ligne 36, arrêt Le Brix. Accès mobilité réduite : 7 avenue de Bellevue.

© Stéphanie Renard – Mairie de Toulouse, Archives municipales, 2Obj99