Exposition Modèles Réduits, Maquettes et Figurines Lalaye
samedi 24 octobre 2026 · Lalaye
Informations pratiques
Lalaye
Exposition Modèles Réduits, Maquettes et Figurines
19b place de la Mairie Lalaye Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
Date(s) :
2026-10-24 2026-10-25
Chers amis maquettistes et modélistes,
À l’occasion de sa première exposition de maquettes, figurines et modèles réduits , le Collectif d’Animation de la Commune de Lalaye Charbes (CALC) sera heureux de vous accueillir les 24 et 25 octobre 2026 , à l’Espace Socio Culturel de Lalaye.
L’illustration associée à cette présentation met en avant les trois univers du modélisme
Modélisme statique avions, chars, figurines
Modélisme ferroviaire réseau HO, locomotives, décor
Modélisme RC voitures, avions, drones
Elle symbolise la diversité des passions réunies lors de cette exposition. 0 .
19b place de la Mairie Lalaye 67220 Bas-Rhin Grand Est calc67220@gmail.com
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English :
L’événement Exposition Modèles Réduits, Maquettes et Figurines Lalaye a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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