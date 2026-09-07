AGENDA · Roubaix
Exposition « Mohamed Ramoul », Hotel de ville de Roubaix, Roubaix
mercredi 14 octobre 2026 · Hotel de ville de Roubaix · Roubaix
Informations pratiques
Exposition « Mohamed Ramoul » 14 – 28 octobre Hotel de ville de Roubaix Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T14:00:00+02:00 – 2026-10-14T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-28T14:00:00+01:00 – 2026-10-28T18:30:00+01:00
Hotel de ville de Roubaix 17 Grand place – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France
Exposition
Yasmina Ramoul-Sabourin
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