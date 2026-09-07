UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Roubaix

Exposition « Mohamed Ramoul », Hotel de ville de Roubaix, Roubaix

mercredi 14 octobre 2026 · Hotel de ville de Roubaix · Roubaix

Exposition « Mohamed Ramoul », Hotel de ville de Roubaix, Roubaix

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Lieu
Hotel de ville de Roubaix
Adresse
17 Grand place - 59100 Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord

Exposition « Mohamed Ramoul » 14 – 28 octobre Hotel de ville de Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T14:00:00+02:00 – 2026-10-14T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-28T14:00:00+01:00 – 2026-10-28T18:30:00+01:00

Hotel de ville de Roubaix 17 Grand place – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France
Exposition

Yasmina Ramoul-Sabourin

À voir aussi à Roubaix (Nord)