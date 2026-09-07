Exposition « Mohamed Ramoul », Hotel de ville de Roubaix, Roubaix

Informations pratiques

Exposition « Mohamed Ramoul » 14 – 28 octobre Hotel de ville de Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T14:00:00+02:00 – 2026-10-14T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-28T14:00:00+01:00 – 2026-10-28T18:30:00+01:00

Hotel de ville de Roubaix 17 Grand place – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Exposition

Yasmina Ramoul-Sabourin