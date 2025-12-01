Exposition Molia un dernier voyage

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-06 14:00:00

fin : 2026-12-21 18:00:00

Date(s) :

2026-12-06

L’Office de tourisme du Châtillonnais en Berry a le plaisir d’accueillir du 6 au 21 décembre, l’exposition portée par Léonard Brencklé en hommage à sa maman, intitulée Molia Un dernier voyage .

À travers cette exposition profondément intime, Léonard Brencklé vous invite à (re)découvrir l’univers sensible, vibrant et lumineux de Micheline Molia-Brencklé. Artiste peintre au parcours riche, nourri de voyages, de rencontres et d’une vie entière dédiée à la création, elle laisse derrière elle des œuvres qui saisissent et prolongent la beauté du quotidien, invitant chacun à porter un regard nouveau sur le monde qui nous entoure. .

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com

English :

From December 6 to 21, the Châtillonnais en Berry Tourist Office is pleased to welcome Léonard Brencklé?s exhibition Molia: Un dernier voyage , a tribute to his mother.

L’événement Exposition Molia un dernier voyage Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2025-12-04 par BERRY