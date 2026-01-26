Exposition Molie Rue Jérôme Chapuis Carry-le-Rouet

Exposition Molie

Du 05/02 au 18/02/2026 tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h à 18h. Rue Jérôme Chapuis La Bergerie Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-18

2026-02-05

Pastels, huiles couteaux, sculptures, vitrail

Rue Jérôme Chapuis La Bergerie Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 tourisme@otcarrylerouet.fr

Pastels, oil knives, sculptures, stained glass

