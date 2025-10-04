Exposition « Mon arbre en liberté » Mollau

Depuis 10 ans, j’ai demandé de dessiner, aux gens que je croisais, l’arbre que chacune et chacun a dans la tète. A Mollau seront proposés 500 d’entre eux, ainsi que quelques tableaux d’arbres réalisés par des peintres locaux. Avec cette exposition mon souhait est de mettre en évidence la capacité créatrice de chacune et chacun d’entre nous ,autour du mot ARBRE

5 place maréchal de lattre de tassigny Mollau 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 6 82 61 35 98 jj.g358@hotmail.com

English :

For the past 10 years, I’ve been asking people to draw the tree that’s in everyone’s mind. In Mollau, 500 of these will be on display, along with a number of tree paintings by local artists. My aim with this exhibition is to highlight the creative capacity of each and every one of us, around the word TREE

German :

Seit zehn Jahren bitte ich die Menschen, denen ich begegne, den Baum zu zeichnen, den jeder in seinem Kopf hat. In Mollau werden 500 dieser Zeichnungen sowie einige Baumbilder von lokalen Malern gezeigt. Mit dieser Ausstellung möchte ich die kreativen Fähigkeiten eines jeden von uns rund um das Wort BAUM hervorheben

Italiano :

Da 10 anni chiedo alle persone che incontro di disegnare l’albero che è nella mente di tutti. A Mollau, 500 di questi saranno esposti, insieme a una serie di dipinti di alberi realizzati da artisti locali. Il mio obiettivo con questa mostra è quello di mettere in evidenza la capacità creativa di ognuno di noi, intorno alla parola ALBERO

Espanol :

Desde hace 10 años, pido a la gente que conozco que dibuje el árbol que todos tenemos en la cabeza. En Mollau se expondrán 500 de ellos, junto con varias pinturas de árboles realizadas por artistas locales. Mi objetivo con esta exposición es poner de relieve la capacidad creativa de todos y cada uno de nosotros, en torno a la palabra ÁRBOL

