Exposition Mon petit point m’a dit Médiathèque George Sand Seurre
Exposition Mon petit point m’a dit Médiathèque George Sand Seurre mercredi 11 mars 2026.
Exposition Mon petit point m’a dit
Médiathèque George Sand 6 bis Rue Sainte-Claire Seurre Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11 17:00:00
fin : 2026-03-11 18:00:00
Date(s) :
2026-03-11
Atelier lire avec les doigts
Sensibilisation au braille
Le mercredi 11 mars 2026 de 17h à 18h
À partir de 8 ans sur inscription .
Médiathèque George Sand 6 bis Rue Sainte-Claire Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 27 15 mediatheque@mairie-seurre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Mon petit point m’a dit
L’événement Exposition Mon petit point m’a dit Seurre a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Rives de Saône