Exposition Mon petit point m’a dit Médiathèque George Sand Seurre

Exposition Mon petit point m’a dit

Médiathèque George Sand 6 bis Rue Sainte-Claire Seurre Côte-d’Or

Atelier lire avec les doigts

Sensibilisation au braille

Le mercredi 11 mars 2026 de 17h à 18h

À partir de 8 ans sur inscription .

Médiathèque George Sand 6 bis Rue Sainte-Claire Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 27 15 mediatheque@mairie-seurre.fr

