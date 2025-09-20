exposition « Mon quartier s’appelle » Médiathèque Guy de Maupassant Saint-Quentin

exposition « Mon quartier s’appelle » Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Médiathèque Guy de Maupassant Aisne

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

« Mon quartier s’appelle… » est une exposition issue de trois ans de sillonage de territoire par Huma Rosentalski (photographe) et Anne Le Guernec (comédienne) de la compagnie Empreinte(s) qui sont allées à la rencontre de deux générations d’habitants dans trois secteurs différents de Saint Quentin. Cette installation donne à voir les quartiers Saint-Martin, Neuville, Saint-Jean et ses habitants à travers le regard intime des habitants. Comme une cartographie subjective.

Vernissage en musique à 15h

Nico (M. Sourire) nous fait voyager en revisitant aux couleurs du reggae des grands classiques de la chanson française. Un hommage original à la richesse de notre patrimoine musical, tout en y insufflant une bonne dose de soleil, de groove et de liberté.

Exposition visible du samedi 20 septembre au samedi 4 octobre, du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Médiathèque Guy de Maupassant 9 Rue des Canonniers, 02100 Saint-Quentin, France Saint-Quentin 02100 Faubourg Saint-Martin Aisne Hauts-de-France 0323646150 https://mediatheque.saint-quentin.fr Ancien hôtel particulier du XVIIe siècle

