Exposition Mon univers imaginaire II Mona André-Burato à la P’tite Galerie La P’tite Galerie Châteaugiron

Exposition Mon univers imaginaire II Mona André-Burato à la P’tite Galerie

La P’tite Galerie 2 rue Nationale Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-18

fin : 2026-03-11

2026-02-18

Le travail artistique présenté dans cet Acte II témoigne d’une période foisonnante, intensément colorée, peuplée de personnages tout droit sortis de l’imaginaire de l’artiste. Personnages d’ici et d’ailleurs se rencontrent et se mettent en scène, parfois avec humour. Les formes, toujours généreuses, dialoguent entre elles, comme traversées de questions silencieuses.

On y retrouve également des formes inspirées du végétal, transfiguré, lui aussi, dans une explosion de couleurs.

Les tableaux de Mona invitent à la rêverie et au voyage, à lâcher prise, à se laisser flotter… à se laisser porter. .

