Exposition Mon voisin est un artiste Chartres samedi 28 février 2026.

Chartres Eure-et-Loir

Samedi 2026-02-28 10:00:00
2026-03-01 12:00:00

2026-02-28

Exposition gratuite pour les adhérents ; ouverte à tous les artistes amateurs, peintres,
dessinateurs, brodeuses, maquettistes, photographes, sculpteurs, poètes, musiciens…, qu’ils soient
adhérents ou non-adhérents du quartier.
Les participants non-adhérents devront adhérer à l'association la cotisation s'élève à 20 €. Nous comptons vivement sur votre présence mais surtout nous vous encourageons à exposer vos
œuvres !   .

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

English :

Free exhibition for members; open to all amateur artists, painters,
artists, painters, draughtsmen, embroiderers, model-makers, photographers, sculptors, poets, musicians, etc., whether they are
members or non-members of the district.

L’événement Exposition Mon voisin est un artiste Chartres a été mis à jour le 2026-01-20 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES