Exposition Mon voisin est un artiste Chartres
Exposition Mon voisin est un artiste Chartres samedi 28 février 2026.
Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-03-01 12:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Exposition gratuite pour les adhérents ; ouverte à tous les artistes amateurs, peintres,
dessinateurs, brodeuses, maquettistes, photographes, sculpteurs, poètes, musiciens…, qu’ils soient
adhérents ou non-adhérents du quartier.
Les participants non-adhérents devront adhérer à l’association la cotisation s’élève à 20 €. Nous comptons vivement sur votre présence mais surtout nous vous encourageons à exposer vos
œuvres ! .
Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
Free exhibition for members; open to all amateur artists, painters,
artists, painters, draughtsmen, embroiderers, model-makers, photographers, sculptors, poets, musicians, etc., whether they are
members or non-members of the district.
L’événement Exposition Mon voisin est un artiste Chartres a été mis à jour le 2026-01-20 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES