Exposition Mon voisin est un artiste

Chartres Eure-et-Loir

Début : Samedi 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-03-01 12:00:00

2026-02-28

Exposition gratuite pour les adhérents ; ouverte à tous les artistes amateurs, peintres,

dessinateurs, brodeuses, maquettistes, photographes, sculpteurs, poètes, musiciens…, qu’ils soient

adhérents ou non-adhérents du quartier.

Les participants non-adhérents devront adhérer à l’association la cotisation s’élève à 20 €. Nous comptons vivement sur votre présence mais surtout nous vous encourageons à exposer vos

œuvres ! .

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Free exhibition for members; open to all amateur artists, painters,

artists, painters, draughtsmen, embroiderers, model-makers, photographers, sculptors, poets, musicians, etc., whether they are

members or non-members of the district.

