Exposition Monpazier
Exposition Monpazier samedi 20 juin 2026.
Monpazier
Exposition
14 rue Saint-Jacques Monpazier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Patrice Ponza, écrivain, marcheur et photographe vous emmènera dans son périple de plusieurs milliers de km intitulé Via Alpina, mes Alpes Intérieures.
Cette expérience a été beaucoup plus qu’une simple marche pour lui et il vous livrera son parcours introspectif. Celui d’un homme en quête de sens, porté par la beauté sauvage des Alpes. À chaque détour, sur chaque sentier, dans chaque montagne, l’auteur révèle un potentiel de transformation. À travers ses mots et ses images, il nous invite à ralentir, à écouter, à ressentir. Quand nous posons le pied sur la terre, nous ressentons cette connexion ancestrale qui nous relie au vivant. C’est un hymne à la nature, à la liberté, à cette part d’infini qui sommeille en chacun de nous. .
14 rue Saint-Jacques Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 69 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition Monpazier a été mis à jour le 2026-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Monpazier (Dordogne)
- Salon Métiers & Arts Monpazier 15 mai 2026
- Salon Métiers & Arts Monpazier 16 mai 2026
- Salon Métiers & Arts Monpazier 17 mai 2026
- L’heure du compte Monpazier 20 mai 2026
- Théâtre Monpazier 30 mai 2026