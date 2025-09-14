Monpazier

Exposition

14 rue Saint-Jacques Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Patrice Ponza, écrivain, marcheur et photographe vous emmènera dans son périple de plusieurs milliers de km intitulé Via Alpina, mes Alpes Intérieures.

Cette expérience a été beaucoup plus qu’une simple marche pour lui et il vous livrera son parcours introspectif. Celui d’un homme en quête de sens, porté par la beauté sauvage des Alpes. À chaque détour, sur chaque sentier, dans chaque montagne, l’auteur révèle un potentiel de transformation. À travers ses mots et ses images, il nous invite à ralentir, à écouter, à ressentir. Quand nous posons le pied sur la terre, nous ressentons cette connexion ancestrale qui nous relie au vivant. C’est un hymne à la nature, à la liberté, à cette part d’infini qui sommeille en chacun de nous. .

14 rue Saint-Jacques Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 69 99

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L’événement Exposition Monpazier a été mis à jour le 2026-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides