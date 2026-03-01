Exposition « Monsieur Dupont » Galerie Gaïa – art contemporain Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-20 11:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Le pinceau numérique et le pixel gras sont les outils d’Olivier Dupont Delestrain pour transformer les tableaux qu’il photographie compulsivement au hasard de voyages. Tel un historien fictionnaire il écrit ensuite une véritable histoire de faux tableaux réalisés par de vrais artistes.Fake is more« Une fausse Rolex qui ressemble à une vraie ? Aucun intérêt, j’aime les Solex et les Relax ! » Son histoire de l’art alternative établit des ponts avec notre monde contemporain, à grands coups d’anachronismes et de non-sens. S’amuser pour apprendre pour aller vers le savoir.Avec l’exposition de Monsieur Dupont, la Galerie Gaïa choisit d’accueillir une pratique familière dans l’histoire de l’art : le détournement. Des figures grotesques cachées dans des interstices des cathédrales par des sculpteurs aux interventions dans l’espace publique des street-artistes, déplacer, altérer, glisser un élément hors cadre n’est pas qu’un geste irrévérencieux ; c’est aussi une manière d’interroger ce que nous regardons, croyons connaître, et la place que nous accordons au sérieux.Ici, les œuvres classiques parfois méconnues choisies par Olivier Dupont Delestrain deviennent le terrain d’un jeu subtil.Exposition garantie sans conservateur : une invitation à sourire, à douter, et peut-être à regarder autrement.Rien n’est vraiment faux, tout est un peu vrai !???? Exposition visible du 5 au 21 mars 2026???? Vernissage le 5 mars à 18h en présence de l’artiste

Galerie Gaïa – art contemporain Centre-ville Nantes 44000

02 40 48 14 91 http://www.galeriegaia.fr/ contact@galeriegaia.fr https://www.galeriegaia.fr/actualites



Afficher la carte du lieu Galerie Gaïa – art contemporain et trouvez le meilleur itinéraire

