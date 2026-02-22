Exposition Monstres et chimères sur les plafonds peints du Moyen Âge Cloître de la cathédrale de Fréjus Fréjus

Exposition Monstres et chimères sur les plafonds peints du Moyen Âge

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-03-07

Les monstres et créatures hybrides fascinent toujours. Héritées du Moyen Âge, elles sont au cœur d’une exposition photographique présentée dans le cloître de Fréjus, riche en représentations fantastiques.

Cloître de la cathédrale de Fréjus 58, rue du Cardinal Fleury Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 51 26 30

English :

Monsters and hybrid creatures continue to fascinate. Inherited from the Middle Ages, they are at the heart of a photographic exhibition presented in the Fréjus cloister, rich in fantastic representations.

