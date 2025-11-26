Exposition « Monstres et Gribouillis » Marjolaine Leray

Bibliothèque d’Ingrandes Avenue de l’Étang Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

Du 26 novembre au 27 décembre venez découvrir des originaux de Marjolaine Leray dans la bibliothèque d’Ingrandes-Le-Fresne-Sur-Loire

Qu’ils soient rigolos ou effrayants, littéraire ou cinématographique, dans le placard ou sous le lit… les monstres sont extraordinaires et surprenants ! Marjolaine Leray, fait naitre des héros, sensibles et drôles, pour casser quelques mythes. Dracula, la créature de Frankenstein, redécouvrons ces montres, inventons les nôtres et préparons-nous à une « monstrueuse » année !

Du 26 novembre au 27 décembre découvrez une sélection d’originaux de 5 albums de l’illustratrice, dont le petit dernier « Les aventures (pas sages) de la Baba Yaga » paru cet été aux éditions du Seuil. .

English :

From November 26 to December 27, discover originals by Marjolaine Leray in the Ingrandes-Le-Fresne-Sur-Loire library

German :

Vom 26. November bis 27. Dezember entdecken Sie Originale von Marjolaine Leray in der Bibliothek von Ingrandes-Le-Fresne-Sur-Loire

Italiano :

Dal 26 novembre al 27 dicembre, venite a scoprire gli originali di Marjolaine Leray nella biblioteca di Ingrandes-Le-Fresne-Sur-Loire

Espanol :

Del 26 de noviembre al 27 de diciembre, venga a descubrir los originales de Marjolaine Leray en la biblioteca de Ingrandes-Le-Fresne-Sur-Loire

