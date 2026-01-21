Exposition Monstres et Gribouillis Marjolaine Leray Bibliothèque L’Escapade Joué-sur-Erdre

Exposition Monstres et Gribouillis Marjolaine Leray

Bibliothèque L’Escapade 141 rue du Bocage Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2026-02-11 11:00:00

fin : 2026-03-15 13:00:00

2026-02-11

Découvrez une sélection d’originaux de quatre albums de l’illustratrice Marjolaine Leray, dont le petit dernier Les aventures (pas sages) de la Baba Yaga paru cet été aux éditions du Seuil.

Mais aussi Le Grand Grrrr , Et moi? et La petite créature quatre albums drôles, colorés, et … monstrueux bien évidemment !

Entrée libre pendant les horaires d’ouverture de la bibliothèque. .

Discover a selection of originals from four albums by illustrator Marjolaine Leray, including her latest, Les aventures (pas sages) de la Baba Yaga , published this summer by Editions du Seuil.

