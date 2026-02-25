Exposition Montagne Médiathèque Orgelet
Exposition Montagne Médiathèque Orgelet mercredi 25 mars 2026.
Exposition Montagne
Médiathèque 8B Grande Rue Orgelet Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-25
fin : 2026-04-29
Exposition de peintures montagne par Jean-Paul Goudet du 25 mars au 29 avril à la médiathèque d’Orgelet.
Entrée libre sur les horaires d’ouvertures de la médiathèque. .
Médiathèque 8B Grande Rue Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 83 05
