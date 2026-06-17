[Exposition] Montagnes et Floral Mieux ici qu’en face Dieppe
jeudi 1 octobre 2026 · Mieux ici qu'en face · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Exposition] Montagnes et Floral
Mieux ici qu’en face 9 Quai de la Somme Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-01 08:00:00
fin : 2026-10-31 19:00:00
Date(s) :
2026-10-01
Jean-Pierre Clément investit Ici Mieux Qu’en Face, dans le quartier du Pollet à Dieppe, avec son exposition « Montagnes et Floréal ».
À cette occasion, l’artiste présente des œuvres inédites, réunies autour de deux univers qui se rencontrent et se répondent. Une invitation à découvrir son travail dans l’atmosphère singulière de ce lieu niché au cœur du Pollet.
Une exposition à découvrir tout au long du mois d’octobre. .
Mieux ici qu’en face 9 Quai de la Somme Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 84 87 09 clet.arhan@orange.fr
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English : [Exposition] Montagnes et Floral
L’événement [Exposition] Montagnes et Floral Dieppe a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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