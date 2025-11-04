Exposition Montagnes et Terrestres par Loïc Ploteau TARBES Tarbes

Exposition Montagnes et Terrestres par Loïc Ploteau

TARBES 8 avenue des Tilleuls Tarbes Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-11-04

fin : 2025-11-28

2025-11-04

La montagne, les torrents, les terrestres

Depuis bientôt 20 ans que je vis au-dessus d’Asté et depuis que je suis né et que j’y viens, puisque c’est le village de ma mère, je vis de travers .

Rien n’est plat au Jardin Perché, pré et grange de mes grands-parents, où ils avaient des animaux.

Un ruisseau qui devient menaçant lors des orages d’été fut le terrain de jeux rêvé, réceptacle de la vie des habitants et gorgé de vie animale.

Les membres de ma famille, poussant une brouette, ou juché.e.s sur un vieux tracteur, arpentaient le village sans cesse, d’un jardin à l’autre, d’une basse-cour à la citerne…

Les montagnes règnent toujours en maîtresses au-dessus du village et de la vallée.

Les adours continuent de déverser cette eau transparente, fraîche et pure .

Humains et animaux vivent au pied, dans les vallées ou sur les versants.

Il y a 50 ans que je vis ces changements, anthropologiques, climatiques…

C’est cela qui guide mon art, la construction vaine , métaphorique, poétique d’un monde disparu.

J’évoque et tente d’imaginer ce que sont les vies montagnardes aujourd’hui et ce qu’elles seront demain.

Les outils hybrides font partie de cette digestion des passés révolus, qui nous animent encore et qui ressortent parfois sous de nouvelles formes, puisque rien ne se répète.

Les montagnes sont comme des derniers refuges, climatiques, de fraîcheur, de nature, de beauté, de tranquillité … en cela très convoitées et même, menacées.

Joyaux géologiques, géomorphologiques, puissances telluriques phénoménales, elles sont dans le collimateur des entrepreneurs investisseurs et de M. et Mme Toutlemonde, en quête d’idéal.

L’art vient magnifier leur fragilité paradoxale, encourager à en prendre soin.

> Exposition à découvrir du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

TARBES 8 avenue des Tilleuls Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 61 39 69 65 maisonregion.tarbes@laregion.fr

English :

The mountains, the streams, the land

I’ve been living above Asté for almost 20 years now, and since I was born and came here, since it’s my mother’s village, I’ve been living crooked .

Nothing is flat at Jardin Perché, my grandparents’ meadow and barn, where they kept animals.

A stream that becomes a menace during summer thunderstorms was a dream playground, a receptacle for the life of the inhabitants and bursting with animal life.

Members of my family, pushing a wheelbarrow or perched on an old tractor, paced the village incessantly, from garden to garden, from barnyard to cistern…

The mountains still reign supreme over the village and the valley.

The adours continue to pour out this transparent, fresh and pure water.

People and animals live at the foot of the mountains, in the valleys or on the slopes.

I’ve been living through these anthropological and climatic changes for 50 years…

This is what guides my art, the vain construction , metaphorical and poetic, of a vanished world.

I evoke and try to imagine what mountain life is today and what it will be tomorrow.

Hybrid tools are part of this digestion of bygone pasts, which still animate us and sometimes emerge in new forms, since nothing repeats itself.

Mountains are like the last refuges of climate, freshness, nature, beauty and tranquillity … and as such, they are highly coveted and even threatened.

Geological and geomorphological jewels, phenomenal telluric powers, they are in the crosshairs of entrepreneurs/investors and Mr. and Mrs. Everyman in search of the ideal.

Art magnifies their paradoxical fragility, encouraging us to take care of them.

> Exhibition open Monday to Friday, 9am to 12:30pm and 1:30pm to 5pm

German :

Die Berge, die Wildbäche, die Erdlinge

Seit fast 20 Jahren, seit ich oberhalb von Asté lebe, und seit ich dort geboren wurde und dorthin komme, da es das Dorf meiner Mutter ist, lebe ich schief .

Nichts ist eben im Jardin Perché, der Wiese und Scheune meiner Großeltern, wo sie Tiere hielten.

Ein Bach, der bei Sommergewittern bedrohlich wird, war der erträumte Spielplatz, das Gefäß für das Leben der Bewohner und vollgestopft mit Tierleben.

Meine Familienmitglieder schoben Schubkarren oder saßen auf einem alten Traktor und durchstreiften das Dorf von einem Garten zum anderen, vom Hinterhof zur Zisterne…

Die Berge sind immer noch die Herrscher über das Dorf und das Tal.

Die Aduren schütten weiterhin das klare, frische und reine Wasser aus.

Menschen und Tiere leben am Fuße, in den Tälern oder an den Hängen.

Seit 50 Jahren erlebe ich diese Veränderungen, anthropologische, klimatische…

Das ist es, was meine Kunst leitet, die vergebliche Konstruktion , metaphorisch, poetisch einer verschwundenen Welt.

Ich beschwöre und versuche mir vorzustellen, wie das Leben in den Bergen heute ist und wie es morgen sein wird.

Die hybriden Werkzeuge sind Teil dieser Verdauung der vergangenen Vergangenheit, die uns noch immer antreibt und manchmal in neuen Formen wieder hervorkommt, da sich nichts wiederholt.

Die Berge sind wie letzte Zufluchtsorte, klimatisch, kühl, natürlich, schön, ruhig … und daher sehr begehrt und sogar bedroht.

Sie sind geologische und geomorphologische Juwelen, phänomenale tellurische Kräfte und stehen im Visier von Unternehmern/Investoren sowie von Herrn und Frau Jedermann, die auf der Suche nach Idealen sind.

Die Kunst verherrlicht ihre paradoxe Zerbrechlichkeit und ermutigt dazu, sich um sie zu kümmern.

> Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9.00 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 17.00 Uhr zu besichtigen

Italiano :

Le montagne, i torrenti, la terra

Vivo sopra Asté da quasi 20 anni e da quando sono nato e da quando vengo qui, essendo il villaggio di mia madre, vivo storto .

Niente è piatto a Jardin Perché, il prato e la stalla dei miei nonni, dove tenevano gli animali.

Un ruscello che diventa minaccioso durante i temporali estivi era il parco giochi dei sogni, un ricettacolo per la vita degli abitanti e un’esplosione di vita animale.

I membri della mia famiglia, spingendo una carriola o appollaiati su un vecchio trattore, giravano senza sosta per il villaggio, da un giardino all’altro, da un’aia alla cisterna…

Le montagne regnano ancora sovrane sul villaggio e sulla valle.

Gli adours continuano a versare quest’acqua trasparente, fresca e pura .

Persone e animali vivono ai piedi delle montagne, nelle valli o sui pendii.

Sono 50 anni che vivo questi cambiamenti antropologici e climatici…

È questo che guida la mia arte, la costruzione vana , la costruzione metaforica e poetica di un mondo scomparso.

Evoco e cerco di immaginare com’è la vita in montagna oggi e come sarà domani.

Gli strumenti ibridi fanno parte di questa digestione del passato, che ancora ci anima e che a volte emerge in forme nuove, poiché nulla si ripete.

Le montagne sono come gli ultimi rifugi di clima, freschezza, natura, bellezza e tranquillità … e come tali sono molto ambite e persino minacciate.

Gioielli geologici e geomorfologici, fenomenali poteri tellurici, sono nel mirino di imprenditori, investitori e persone comuni alla ricerca dell’ideale.

L’arte esalta la loro paradossale fragilità, incoraggiandoci a prendercene cura.

> Mostra aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00

Espanol :

Las montañas, los arroyos, la tierra

Vivo encima de Asté desde hace casi 20 años, y desde que nací y desde que vengo aquí, ya que es el pueblo de mi madre, vivo torcido .

Nada es llano en Jardin Perché, el prado y el granero de mis abuelos, donde criaban animales.

Un arroyo que se vuelve amenazador durante las tormentas de verano era el patio de recreo soñado, receptáculo de la vida de los habitantes y rebosante de vida animal.

Los miembros de mi familia, empujando una carretilla o encaramados a un viejo tractor, recorrían el pueblo sin cesar, de un huerto a otro, de un corral a la cisterna…

Las montañas siguen reinando sobre el pueblo y el valle.

Los adours siguen vertiendo esta agua transparente, fresca y pura .

Personas y animales viven al pie de las montañas, en los valles o en las laderas.

Llevo 50 años viviendo estos cambios antropológicos y climáticos…

Esto es lo que guía mi arte, la construcción vana , la construcción metafórica, poética, de un mundo desaparecido.

Evoco e intento imaginar cómo es la vida en la montaña hoy y cómo será mañana.

Las herramientas híbridas forman parte de esta digestión del pasado, que aún nos anima y que a veces emerge bajo nuevas formas, porque nada se repite.

Las montañas son como los últimos refugios del clima, el frescor, la naturaleza, la belleza y la tranquilidad … y como tales son muy codiciadas e incluso están amenazadas.

Joyas geológicas y geomorfológicas, fenomenales poderes telúricos, están en el punto de mira de empresarios, inversores y del ciudadano medio en busca del ideal.

El arte magnifica su paradójica fragilidad, animándonos a cuidarlos.

> Exposición abierta de lunes a viernes, de 9.00 a 12.30 y de 13.30 a 17.00

