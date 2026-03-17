Exposition Montagnes gravies, montagnes gravées Rhinau
Exposition Montagnes gravies, montagnes gravées Rhinau mardi 7 avril 2026.
Exposition Montagnes gravies, montagnes gravées
3 rue de l’Hôtel de ville Rhinau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-07 09:30:00
fin : 2026-04-18 12:30:00
Date(s) :
2026-04-07
Gravures et dessins de Fabienne Chanvillard
Marcher, courir, skier, un pied après l’autre, de sentiers en pentes enneigées
Tracer, dessiner, graver, trait après trait, pour transcrire les moments, les sensations. .
3 rue de l’Hôtel de ville Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 88 45 mediatheque.rhinau@cc-erstein.fr
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English :
L’événement Exposition Montagnes gravies, montagnes gravées Rhinau a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du Grand Ried