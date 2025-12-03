Exposition Montagne(s) Sainte-Victoire Galerie Azimut Aix-en-Provence

Exposition Montagne(s) Sainte-Victoire

Du 03/12/2025 au 03/01/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 11h à 18h30. Galerie Azimut 1 bis rue Matheron Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : Lundi 2025-12-03 11:00:00

fin : 2026-01-03 18:30:00

Date(s) :

2025-12-03

Les mots d’Auguste Renoir à propos de Sainte-Victoire sont bien tentants pour un peintre Jamais, deux fois de suite, elle n’est la même.

Galerie Azimut 1 bis rue Matheron Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 82 25 22 galerieazimut@gmail.com

English :

Auguste Renoir’s words about Sainte-Victoire are very tempting for a painter: Never, twice in a row, is she the same.

German :

Auguste Renoirs Worte über Sainte-Victoire sind für einen Maler durchaus verlockend: Niemals, zweimal hintereinander, ist sie dieselbe.

Italiano :

Le parole di Auguste Renoir sulla Sainte-Victoire sono molto allettanti per un pittore: Mai, due volte di seguito, è la stessa

Espanol :

Las palabras de Auguste Renoir sobre Sainte-Victoire son muy tentadoras para un pintor: Nunca, dos veces seguidas, es igual

