Exposition

Montbazens Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-03

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-03

Exposition de dessins sur le thème des contes de fées, de Julia Lepoureau et tissage végétal de Muriel Lepoureau, artistes de Lanuéjouls. Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00, le vendredi jusqu’à 18 h 30 et le samedi de 9 h 00 à 12 h 00. .

Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94

L’événement Exposition Montbazens a été mis à jour le 2025-10-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)