Exposition

Montbazens Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-02

Exposition des artistes de l’atelier Emergence avec Yuta Strega, au moulin de la culture. A découvrir du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00, le vendredi jusqu’à 18 h 30 et le samedi de 9 h 00 à 12 h 00. .

Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94

L’événement Exposition Montbazens a été mis à jour le 2025-11-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)