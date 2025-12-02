Exposition Montbazens
Exposition Montbazens mardi 2 décembre 2025.
Exposition
Montbazens Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02
fin : 2025-12-30
Date(s) :
2025-12-02
Exposition des artistes de l’atelier Emergence avec Yuta Strega, au moulin de la culture. A découvrir du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00, le vendredi jusqu’à 18 h 30 et le samedi de 9 h 00 à 12 h 00. .
Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94
