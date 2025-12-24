Exposition, Montbazens
Exposition, Montbazens samedi 3 janvier 2026.
Exposition
Montbazens Aveyron
Début : 2026-01-03
fin : 2026-01-29
Date(s) :
2026-01-03
Exposition des œuvres de Bertrand CHACUN, oeuvres de BERTRAND CHACUN, artiste de Causse-et-Diège & les bijoux de Jean-Raphaël WAGNER, artiste d’Aubin. Rendez-vous au moulin de la culture. Vernissage le 10 janvier. A découvrir du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00, le vendredi jusqu’à 18 h 30 et le samedi de 9 h 00 à 12 h 00. .
Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94
