Exposition

Montbazens Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-03

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-03

Exposition des œuvres de Bertrand CHACUN, oeuvres de BERTRAND CHACUN, artiste de Causse-et-Diège & les bijoux de Jean-Raphaël WAGNER, artiste d’Aubin. Rendez-vous au moulin de la culture. Vernissage le 10 janvier. A découvrir du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00, le vendredi jusqu’à 18 h 30 et le samedi de 9 h 00 à 12 h 00. .

Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94

