Exposition Montfaucon, un destin hors du commun Montfaucon-d'Argonne

Exposition Montfaucon, un destin hors du commun Montfaucon-d’Argonne samedi 20 septembre 2025.

Rue d’Amérique Montfaucon-d’Argonne Meuse

Tarif : – – EUR
Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 13:00:00
fin : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-20

Lors des journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’exposition temporaires Montfaucon, un destin hors du commun.Tout public
Rue d’Amérique Montfaucon-d’Argonne 55270 Meuse Grand Est +33 3 29 85 14 15  meuse-argonne@abmc.gov

English :

During the European Heritage Days, come and discover the temporary exhibition: Montfaucon, an extraordinary destiny.

German :

Entdecken Sie an den Europäischen Tagen des Kulturerbes die Sonderausstellung: Montfaucon, ein außergewöhnliches Schicksal.

Italiano :

Durante le Giornate Europee del Patrimonio, venite a scoprire la mostra temporanea: Montfaucon, un destino straordinario.

Espanol :

Durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir la exposición temporal: Montfaucon, un destino extraordinario.

