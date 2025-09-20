Exposition Montfaucon, un destin hors du commun Montfaucon-d’Argonne
Rue d’Amérique Montfaucon-d’Argonne Meuse
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 13:00:00
fin : 2025-09-21 16:00:00
Lors des journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’exposition temporaires Montfaucon, un destin hors du commun.Tout public
Rue d’Amérique Montfaucon-d’Argonne 55270 Meuse Grand Est +33 3 29 85 14 15 meuse-argonne@abmc.gov
English :
During the European Heritage Days, come and discover the temporary exhibition: Montfaucon, an extraordinary destiny.
German :
Entdecken Sie an den Europäischen Tagen des Kulturerbes die Sonderausstellung: Montfaucon, ein außergewöhnliches Schicksal.
Italiano :
Durante le Giornate Europee del Patrimonio, venite a scoprire la mostra temporanea: Montfaucon, un destino straordinario.
Espanol :
Durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir la exposición temporal: Montfaucon, un destino extraordinario.
